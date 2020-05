Wie viele Branchen haben Bäckereien unter der Corona-Krise zu leiden. Zwar gelten sie als systemrelevant und waren somit von den zwischenzeitlichen Schließungen nicht betroffen. Doch rückläufige Umsätze und strenge Hygienemaßnahmen bleiben auch ihnen nicht erspart. Für Emil Dexheimer, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei in Imsweiler, steht gleichwohl der Gesundheitsschutz an erster Stelle: „Keine Kompromisse“ lautet sein Motto, das er auf dem Foto eindrucksvoll demonstriert: Nicht nur er selbst, sondern auch die von ihm gebackenen Amerikaner tragen einen Mundschutz. Wir meinen: Vorbildlich – und ein Beleg dafür, dass man auch in diesen schwierigen Zeiten seinen Humor bewahren kann. Apropos Amerikaner: Vielleicht ist seine originelle Kreation ja auch eine Möglichkeit, besonders großspurige Politiker auf süße Weise zum Schweigen zu bringen ...

