Es ist nicht das erste Foto dieser Art, das wir im Laufe der Corona-Krise zugeschickt bekommen haben. Was zweierlei über die Nordpfälzer sagt: Erstens halten sie in schwierigen Zeiten zusammen, zweitens sind sie sehr musikalisch! Auch in Obermoschel hat der Begriff Straßenmusik in den vergangenen Wochen eine neue Bedeutung erhalten, wie uns Hermann Nagel (links an der Geige) per E-Mail mitgeteilt hat: Mit Richard Bach am Akkordeon bildet er ein Duo, das den Mitbürgern – allen voran den älteren, besonders Covid-19-Gefährdeten – mit seinen Klängen ein wenig die trüben Gedanken vertreiben will. Denn gerade in der jetzigen Phase „erfreut Musik Menschen, die sich an schöne Zeiten erinnern“, so Nagel. Aber natürlich beachte man dabei die beiden derzeit goldenen Regeln: Mundschutz tragen und Abstand halten.

