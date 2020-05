„Auch wenn wegen der Corona-Pandemie alle Maifeiern abgesagt worden sind, wollten es sich die Waldgrehweilerer nicht nehmen lassen, an ihrem Brauchtum festzuhalten“, schreibt RHEINPFALZ-Mitarbeiter Torsten Schlemmer zu obenstehendem Foto. In einer „Corona-konformen“ Zwei-Mann-Aktion habe er daher zusammen mit Christoph Wasem eine kleine Variante des sonst üblichen hoch aufragenden Maibaums auf dem Dorfplatz errichtet und mit einem bunten Bänderkranz geschmückt. Am Stamm der Douglasie hat Schlemmer eine Tafel mit einem selbst gereimten Spruch angebracht, der Bezug auf die aktuelle Krisenzeit nimmt: „Ein schmucker Maibaum, das hat Tradition, wussten uns’re Urväter schon. Stolz uns frei steht er mittig hier, zu des Dorfes Stolz und Zier. Das Symbol für Liebe, Lebensfreude, Zuversicht und neues Leben soll den Menschen auch in schweren Zeiten Kraft und Hoffnung geben. Als Bindeglied zwischen Himmel und Mensch steht er da, Gott schütze uns’re ganze Bürgerschar!“

