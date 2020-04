„Liebe Frauen, noch müssen wir Abstand halten, vieles fällt schwer, auch der Verzicht auf frohes Miteinander in unserer Gemeinschaft. In Solidarität sind wir verbunden, wenn wir beten“: So steht es in dem von Marliese Müller für die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Winnweiler unterzeichneten Rundbrief, der an die 79 Mitglieder zusammen mit der Verbandszeitschrift für Mai und einem Überraschungspäckchen verteilt worden ist. Darin befindet sich auch ein Spendentütchen des Hilfswerks Misereor, weil wegen fehlender Einnahmen aus Gottesdienst-Kollekten Aktionen zugunsten geflüchteter Familien im Libanon zu scheitern drohen. Und die kfd-Mitglieder erhalten einen Mundschutz, dessen Stoff Andrea Eymann, Eva Becker, Barbara Linnenberger, Daniela Marger nicht nur zusammengenäht, sondern auch gespendet haben. All das soll den Frauen zeigen: Ihr seid nicht allein!

