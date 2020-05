„Wer will ein Gläschen Sekt?“, ruft Yvonne Höh über den Römerplatz in Kirchheimbolanden. Sie und ihr Mann Steffen von der Orangerie, Hermann Enkler vom Café Enkler und Sepi Lashkari vom Café Mandala sprachen gestern ihren Dank für die große Unterstützung der Martkbetreiber aus. In den vergangenen Wochen, waren die drei Lokale auf dem Markt vertreten, um Kaffee zu verkaufen oder Gebäck zu verschenken, „um in Erinnerung zu bleiben“.

Da nun Restaurants und Cafés wieder öffnen dürfen, verabschiedeten sie sich mit einem Umtrunk. Alle drei pachten ihr Geschäft von der Stadt und haben nun ein Gesuch gestellt, um für die Pacht einen Erlass oder Nachlass zu bekommen – auch in nächster Zeit ist noch mit weniger Umsatz zu rechnen. Stadtbürgermeister Marc Muchow dankte den Höhs, Enkler und Lashkari dafür, dass sie den Markt bereichert und Zusammenhalt gezeigt hätten.