Was kann da noch schiefgehen, wenn auch Wappentiere sich so eindeutig solidarisch erklären mit den Geboten dieser Zeit? Ein Fund in Kirchheimbolanden.

Die Kerchemer Wutz macht es vor mit Mund- und Nasenschutz, und alle sollten ihr auch weiterhin nacheifern, damit nichts anbrennt im Kampf gegen das Corona-Virus. Die witzig-wutzige Entdeckung hat unser Leser Kai Adam bei einem Spaziergang durch die Stadt gemacht und festgehalten. „Eine sehr schöne Idee der oder des ’Maskenherstellers’“, schreibt der Kirchheimbolander.