Synchron-Desinfizieren am Eingang des Wilhelm-Erb-Gymnasiums (WEG) in Winnweiler (siehe Foto): Schüler „bedienen“ sich beim Betreten des Gebäudes an den Spendern, die Schulleiter Ralf Schäfer in Eigenregie besorgt hat. Für rund 125 Zehnt-, Elft- und Zwölftklässler hat in dieser Woche – wie an anderen Schulen im Kreis – nach der Corona-bedingten und mit E-Learning überbrückten Zwangspause der Unterricht wieder begonnen.

Mit allen notwendigen Einschränkungen: So sind die drei „Zehner“-Klassen jeweils in eine A- und B-Gruppe geteilt, die abwechselnd eine Woche „live“ mit den Lehrern und eine Woche zu Hause lernen. „Einfach nur gefreut“ hat sich Catharina Kuhn, Leiterin der 10a, als sie acht ihrer Schüler erstmals seit sechs Wochen persönlich gegenüber gesessen hat. Ein mulmiges Gefühl oder gar Angst habe sie nicht verspürt – zum einen, weil Schäfer und sein Stellvertreter Peter Sommerlad „wirklich tolle Vorarbeit geleistet und ein ausgeklügeltes Hygienekonzept erarbeitet haben“, wie sie im RHEINPFALZ-Gespräch betont. Dazu zähle auch das hohe Engagement der Reinigungskräfte, die „in den vergangenen Wochen alle Böden und Wände geschrubbt haben und jetzt mehrmals täglich im Haus unterwegs sind“. Zum anderen hätten sich die Jugendlichen zum Auftakt sehr diszipliniert gezeigt, ihre Masken erst beim Sitzen an den weit auseinander stehenden Tischen abgezogen, sich in den Pausen nur in den nach Jahrgängen getrennten Hof-Arealen auf- und zudem entsprechend Abstand gehalten.

Dreimal Händewaschen vor und nach der Pause

Und vor allem ein „Fach“ steht permanent auf dem Stundenplan: Hände waschen. Alleine dreimal rund um die Pause – bei Verlassen des Saals, Rückkehr und nach Abziehen der Maske. Kuhn zeigt sich begeistert, „wie verständnisvoll die Schüler damit umgehen. Ich habe ihnen auch gesagt, dass ich weiß, wie gerne sie ihre Freundinnen und Freunde mal drücken würden – aber es geht leider nicht im Moment.“ Die mit einschlägigen Schildern gekennzeichnete „Einbahnstraßen-Regelung“ werde ebenfalls vorbildlich befolgt. „Wir Lehrer dürfen da natürlich keine Ausnahme machen. Mein Büro ist in Saal 216, der Oberstufen-Unterricht in 219. Trotzdem muss ich aus dem Gebäude raus-, über den Hof und auf der anderen Seite wieder reingehen.“

Apropos: Von Vorteil sei, dass die Schule über breite Gänge und insgesamt vier Eingänge verfüge, es zudem in jedem Saal ein Waschbecken gebe – „das ist nicht überall selbstverständlich“, so Kuhn. Sie hoffe, dass die Schüler auch auf dem Hin- und Rückweg – sei es im Zug, Bus oder zu Fuß – die Regeln befolgen. „Dann bin ich sehr optimistisch, dass es am WEG weiterhin so gut funktioniert.“