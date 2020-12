Es hätte ein besonderes Jahr für den Gehrweilerer Gesangverein werden sollen: Für 21. März war in der Gemeindehalle die große Feier zum 100-jährigen Bestehen des Vereins vorgesehen. Alles war bis ins Detail geplant. Doch dann kam Corona. Eine Woche vor dem Termin mussten die Verantwortlichen die Veranstaltung schweren Herzens absagen. Als Zeichen, dass die Verantwortlichen die Sängerinnen und Sänger nicht vergessen, hat Vorsitzender Bernd Kiefer nun alle 21 Aktive und die Chorleiterin Gudrun Scherrer zuhause besucht. Jedem hat er inklusive Weihnachtsgrüßen zwei Fotos überreicht: ein Gruppen- und ein Porträtbild. Die Empfänger hätten sich über die Geste – die es momentan in ähnlicher Form auch bei anderen Vereinen gibt – riesig gefreut, berichtet Kiefer. Was bleibt, ist die Hoffnung auf 2021 – vorgegeben wird das Motto durch den Beinamen des Gesangvereins: „Vorwärts“ ... kra