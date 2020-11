Hohe Infektionszahlen, geschlossene Gastronomie, keine kulturellen Veranstaltungen: Das Virus verlangt uns alles ab. Zum zweiten Mal für dieses Jahr ist das öffentliche Leben heruntergefahren – und das zudem in der dunklen Jahreszeit. Da ist jeder Hoffnungsschimmer willkommen. Grund genug für uns, eine Idee vom Frühjahr wieder aufleben zu lassen.

Am Anfang war ein voller Einkaufswagen: Am 19. März – gerade waren bundesweit die Schließung von Kitas, Schulen, zahlreichen Geschäften sowie das Verbot touristischer Übernachtungen verhängt worden – haben wir das erste „Corona-Foto des Tages“ in der Donnersberger Rundschau veröffentlicht. Die viel zitierten Hamsterkäufe waren damals Thema der Aufnahme, die wir mit einem Aufruf verbunden haben: RHEINPFALZ-Leser sollten uns ihre Schnappschüsse zukommen lassen, inklusive Erläuterung, welche Episoden im Zusammenhang mit der Pandemie sie – bevorzugt in positiver Hinsicht – besonders bewegt haben.

Kreidebotschaft für die Uroma

Die Resonanz war großartig. In zahlreichen Einsendungen haben die Nordpfälzer bewiesen, dass sie in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten. Sie haben gezeigt, dass sie kreativ sind: Sei es der Fleischerimbiss Ludwig in Kirchheimbolanden, der mit Hilfe einer Modelleisenbahn das Essen kontaktlos zu den Kunden transportiert, sei es die Imsweiler Bäckerei Dexheimer, die Amerikaner mit Mundschutz gebacken hat. Sie haben gezeigt, dass sie hilfsbereit sind, allen voran zu sehen an den zahlreichen Hilfsdiensten für die besonders gefährdeten älteren Mitbürger. Sie haben gezeigt, dass sie fürsorglich sind, wie der kleine Hannes, der seine Uroma zu Ostern mit einer aufs Pflaster gemalten Kreidebotschaft gegrüßt hat, oder das Team des Hofguts Neumühle, das den Wunsch „#stay well“ in riesigen Lettern in ein Feld gemäht hat. Sie haben gezeigt, dass sie musikalisch sind, wie der 92-jährige Heiner Rothley, der seine Nachbarn – natürlich auf Abstand – mit der Mundharmonika unterhalten hat. Und sie haben gezeigt, dass sie trotz aller Probleme ihren Humor nicht verloren haben, wie die „Maskenbildner“, die der Kerchemer Wutz und dem Einwanderer Rocco jeweils einen Mundschutz verpasst haben. Und, und, und.

Seit Anfang November sind wir erneut in einem lockdown-ähnlichen Zustand. Höchste Zeit, die Rubrik wieder aufzunehmen und in loser Folge ein „Corona-Foto des Tages“ zu veröffentlichen. Besonders freuen wir uns über Bilder und Geschichten, die Mut machen – das können große Gesten, aber auch kleine Momente sein. Sie sollen gerade alten und einsamen Menschen symbolisieren: Haltet durch, wir lassen Euch nicht allein!

Corona-Foto des Tages