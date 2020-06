Die Infektionszahlen – sowohl in unserer Region als auch bundesweit – liegen mittlerweile in einem erfreulich niedrigen Bereich und erlauben glücklicherweise Schritt für Schritt Lockerungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Aber Experten warnen eindringlich vor dem Glauben, die Corona-Pandemie sei damit ein für alle Mal im Griff. Weiterhin ist Vorsicht geboten, weshalb bestimmte Schutzmaßnahmen nach wie vor beachtet werden müssen. Auf die beiden aktuell noch gültigen goldenen Regeln weist auf dem Campingplatz Pfrimmtal bei Sippersfeld eine Puppe „auf imposante Weise“ hin, wie Thomas Müller aus Bad Dürkheim mitgeteilt hat. Die attraktive Rothaarige, mit Mütze und Sonnenbrille getarnt, trägt ein Schild um den Hals mit der Aufschrift: „Ich heiße Corona! Bitte Mundschutz auf und Abstand halten ... sonst seid Ihr dran!“ Bei so viel weiblichem Charme wird wohl keiner der Camping-Gäste wagen, gegen die Vorgaben zu verstoßen. Nicht nur Thomas Müller ist der Meinung: „Eine sehr gute Idee!“