Schon seit geraumer Zeit setzt Irmgard Dülmer-Hirsch besonders gelungene Aufnahmen in ihren Whatsapp-Status. Das bedeutet: Wer im Kontaktverzeichnis ihres Handys gespeichert ist, kann sich die Schnappschüsse betrachten.

Bei diesen handelt es sich „um schöne, farbige, auch mal lustige Fotos“, wie die Orbiserin schreibt. Ihre Intention ist klar: Sie will damit ihren Mitmenschen „ein Lachen, Schmunzeln oder Begeisterung ins Gesicht ’zaubern’.“

Das gilt natürlich umso mehr in den vergangenen, von der Covid-19-Pandemie dominierten Monaten. Und die Reaktionen blieben nicht aus, so Dülmer-Hirsch weiter: „Viele freuen sich, endlich mal etwas anderes als Corona, Trump oder sonstige Horrorbilder beziehungsweise -nachrichten zu sehen.“ Etwa den herrlichen Sonnenuntergang, den sie vorige Woche von Orbis Richtung Schneebergerhof aufgenommen hat. Gerade in dieser so düsteren Zeit ein Goldstreif am Horizont.

