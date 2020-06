Dieser Tag wird den Schlaufüchsen aus Münchweiler wohl lange in Erinnerung bleiben. Weil sie in der Kita die „Großen“ sind und nach den Ferien schon in die Schule kommen, durften die 15 Füchse gemeinsam mit drei Erzieherinnen einen Abschiedsausflug zur Gartenschau Kaiserslautern machen. „Es war ein wunderschöner Tag, den wir alle sehr genossen haben, gerade weil wir ja die ganze Zeit über Angst haben mussten, dass es durch Corona überhaupt keinen Abschiedsausflug geben könnte“, sagt Erzieherin Anja Bechberger.

Zwar startete der Tag etwas abenteuerlich, denn der geplante Zug kam nicht, dann aber fuhren die Kinder per Bus weiter, stärkten sich in Kaiserslautern mit einem ausgiebigen Frühstück und erkundeten dann Kletterturm, Rutschen – und natürlich auch die Dinos. Die Masken, die alle Kinder während der Busfahrt und manche sogar den ganzen Tag über trugen, schadeten der guten Stimmung bei den kleinen Ausflüglern aus Münchweiler an diesem Tag jedenfalls überhaupt nicht.