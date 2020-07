Auch sie wurde ein Opfer des Virus: Die „Schdoabacher“ Kerwe – sonst wird sie am erste Juliwochenende des Jahres gefeiert – wurde wie so vieles in diesem Jahr schmerzlich vermisst. Um trotz der widrigen Corona-Umstände ein positives Statement zu setzen, so schreiben die Steinbacher Kerweborsch, zeigen sie jetzt in Großbuchstaben ihre große Liebe zu ihrem Heimatdorf.

Zehn Leute arbeiteten an drei Abenden an dem aus Pressspanplatten und Stoffbezügen konstruierten Bekenntnis zu Steinbach. Und im kommenden Jahr, so hoffen sie, wird in ihrem Ort auch wieder zünftig das höchste Fest des Jahres gefeiert.