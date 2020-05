Wenn es um die in Handarbeit gefertigten so genannten Alltagsmasken geht, sind „der Phantasie keine Grenzen gesetzt“, schreibt Robert Schindler aus Einselthum zu unserem heutigen Corona-Foto des Tages. Die einen haben längst den Mund-Nasen-Schutz als Mode-Accessoire entdeckt – die anderen zählen dagegen zur Gruppe der Pragmatiker und überlegen, wie sie das Stück Stoff möglichst sinnvoll in ihren Alltag einbinden können. Im Hause Schindler hat man dabei eine pfiffige Idee, die kürzlich bereits in sozialen Netzwerken kursierte, gekonnt umgesetzt: „Das Vorderteil der Jeans aus frühesten Kindertagen wurde umfunktioniert und erlaubt bei geöffnetem Reißverschluss das Trinken mit der Maske.“ Allzu ernst sollte man die fraglos originelle Kreation jedoch nicht nehmen: Aus medizinisch-virologischer Sicht gibt es bestimmt gute Gründe, die gegen das Tragen dieses Exemplars im Ernstfall sprechen. Zum Schmunzeln ist aber Schindlers Fazit: „Was einst unten seinen Zweck erfüllt, tut es heute oben.“ Wohl bekommt’s!

