Mit Klopapier durch die Krise: In den vergangenen Wochen hat Klopapier eine erstaunliche Karriere gemacht. Scharenweise haben die Deutschen seit dem Beginn der Corona-Pandemie das auf Rollen gewickelte Papier zu Hause gebunkert. Aus einem Allerweltsartikel wurde das gefragteste Produkt der Republik. Und weil viele Menschen Klopapier hamsterten, wurden andere in ihrer Not erfinderisch und nutzten Ersatzprodukte. Das Abwassersystem stellt dies allerdings vor gewaltige Probleme: Weder Taschentücher, noch Küchenpapier oder gar die Zeitung gehören in die Toilette. Im Vergleich zu Toilettenpapier lösen sie sich im Wasser nicht auf, und so können Rohre verstopfen und die Pumpen der Kläranlagen in Mitleidenschaft gezogen werden. Trotzdem: Früher hat man Zeitungspapier als Klopapier verwendet, wie Helmut Jung (89) aus Winnweiler erzählt. „Wir mussten damals sparsam sein“, sagt er. Hervorgekramt hat Jung für uns einen fast 100 Jahre alten Haken, den seine Familie noch bis in die 1960er Jahre als Toilettenpapier-Halter genutzt hat. Daran hängt: eine alte RHEINPFALZ aus dem Jahr 2001.