Den Tag haben die Aktiven herbeigesehnt: Wie andere Vereine in unserer Region hat auch die Gesangvereinskapelle Rockenhausen kürzlich ihren Probebetrieb wieder aufgenommen.

Sowohl das Erwachsenen-Orchester (Foto) als auch das Jugendensemble haben dabei zunächst einmal auf dem Hof des Schulzentrums musiziert – das Spielen in geschlossenen Räumen ist ja vorerst aus Gründen des Infektionsschutzes noch untersagt. Das war aber längst nicht die einzige Regelung, die von den Musikern beachtet werden musste: Ein dreiseitiges Hygienekonzept – zusammengefasst auf einem zusätzlichen Merkblatt – haben die Verantwortlichen im Vorfeld erstellt und mit den Behörden abgestimmt.

Ob das Spielen im Stehen – mit drei Metern Abstand zum Nebenmann beziehungsweise der -frau –, das Mitbringen eigener Getränke und Notenständer, der Verzicht auf Toiletten oder absolutes Singverbot: Die Vorschriften sind so vielfältig wie notwendig – und ändern nichts an der Freude, mit der die Mitglieder der beiden Orchester erstmals seit Wochen wieder zusammen geübt haben. „Alle waren sehr froh, dass es endlich wieder losgehen konnte – da gemeinsames Musizieren doch immer noch viel schöner ist als alleine zu Hause“, schreibt Laura Willenbacher, die uns das Bild hat zukommen lassen.

Zwar hat in der ersten Probe das Wetter noch nicht so recht mitgespielt und mancher Teilnehmer samt Instrument ist ganz schön nass geworden. Doch wie für so vieles in Corona-Zeiten gilt auch hier: Aller (Wieder-) Anfang ist schwer – aber Hauptsache, er ist gemacht!