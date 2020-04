„Die VG KitaROK bedankt sich symbolisch mit einem bunten Blumenstrauß bei allen Familien, die sich derzeit ganz viel Mühe geben, um in dieser schwierigen Situation für ihre Kinder da zu sein.“ Das schreibt Claudia Manz-Knoll, pädagogische Gesamtleitung des Kita-Bündnisses mit den Standorten Bisterschied, Dielkirchen, Gundersweiler, Sankt Alban, Seelen und Würzweiler, zu unserem „Corona-Foto des Tages“. Den Namen des Virus verbindet sie Buchstabe für Buchstabe mit positiven Eigenschaften, die viele Mamas und Papas in der aktuellen Krise auszeichneten: Coolness, Organisationstalente, Resilienz, Originalität, Nachsicht und Ausdauer. Das Lob will Manz-Knoll ausdrücklich nicht nur für die Eltern verstanden wissen, die sich derzeit zu Hause um ihre Kleinen kümmern. Auch diejenigen, die auf die momentane Notbetreuung angewiesen sind, „akzeptieren und unterstützen vorbildlich unsere Maßnahmen zum Gesundheitsschutz“. Ihr – sicher auch von anderen Kindergärten im Kreis bestätigtes – Fazit: „Wir sind stolz auf Euch!“

