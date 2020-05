„#Stay well“ – „Bleib gesund“ ist die Botschaft des Hofguts Neumühle in Münchweiler, die die Betreiber in mühsamer Arbeit in ein Feld gemäht haben. Für die acht 15 Meter hohen und neun Meter breiten Buchstaben haben Frank Schläfer und Christoph Weiß fast drei Stunden gebraucht und einige Manöver durchgeführt. „Dieser Schriftzug steht für das Wichtigste, was wir in dieser Zeit brauchen, nämlich Gesundheit“, so Theresa Scheu von der Neumühle.

Seit dem vergangenen Mittwoch „läuft die Ernte des ersten Grases für unsere rund 400 Tiere“, schreibt sie. In den Tagen davor waren die Maschinen gewartet, die Felder vermessen, der Aufwuchs geprüft und die Inhaltsstoffe bestimmt worden. Die Ernte laufe dank modernster Technik und Digitalisierung schon fast automatisch. So war der Schriftzug im Gras einen Tag später schon wieder verschwunden – daraus wurde gesundes Futter für die Tiere.