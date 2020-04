Der Schnappschuss ist auch ein wenig symbolisch für die vielen Musiker, die in diesen schwierigen Zeiten auf Balkonen und in Gärten, durchs offene Fenster oder im Internet mit ihren Klängen Abwechslung und Freude in den mitunter tristen Covid-19-Alltag bringen: Alleinunterhalter Manfred Gläser aus Waldgrehweiler hat am Wochenende bei herrlichem Sonnenschein sein Keyboard mit Lautsprecheranlage aus seinem Musikzimmer ins Freie geholt, wie RHEINPFALZ-Mitarbeiter Torsten Schlemmer mitteilt. Rund 45 Minuten lang hat er aus luftiger Höhe die Nachbarschaft bestens unterhalten. Zu seinen Vorträgen gehörte auch ein selbst gedichtetes „Corona-Lied“ mit den Zeilen „Freunde, wir haben uns lange nicht mehr geseh’n“. Die Mitbürger applaudierten und winkten als Dank von der Straße oder den angrenzenden Balkonen, einige hätten sogar die Vuvuzela erschallen lassen. Schlemmer: „Eine nette Geste in Zeiten ohne Feste und Musikveranstaltungen.“

