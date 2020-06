Statt „Alle meine Entchen“ heißt es im Morschheimer Kindergarten derzeit „Alle meine Händchen“. Die müssen nämlich gewaschen werden – und zwar richtig.

Dass das auch klappt, dafür sorgen die Handpuppen Herr und Frau Dr. Herzblume. Beide erklären den Kindern, die sich freuen, endlich wieder in ihre Kita zu dürfen, wie man das in Coronazeiten richtig macht und welche Dinge sonst noch so beachtet werden müssen. Auf diese Weise macht Händewaschen den Kindern sogar Spaß. Ach ja, und das Lied geht so: „Ich wasche meine Hände mit Seifenschaum, juche, mit Seifenschaum, juche! Besonders vor dem Essen und nach dem WC. Alle meine Hände seif ich gründlich ein, seif ich gründlich ein. Dann werden sie am Ende frei von Viren sein.“