Auch am Dienstag hat das Gesundheitsamt einen Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Es ist das mittlerweile 80. Todesopfer der Pandemie im Donnersbergkreis. Auch die Anzahl der Infektionsfälle bewegt sich weiter nach oben. 27 Infektionen sind laut der Meldung des Gesundheitsamtes vom Dienstagnachmittag nun hinzugekommen. Dabei handelt es sich um 14 Meldungen von heute und 13 Meldungen von Montag. Sechs Erkrankte werden stationär behandelt. Die Anzahl der aktiven Covid-Fälle ist auf 456 angestiegen, wovon mit 140 die meisten in der VG Kirchheimbolanden angesiedelt sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 289,9 leicht zurückgegangen. Dafür ist der Sieben-Tage-Hospitalisierungsindex, der nun, bezogen auf das Land, die Messlatte für Schutzmaßnahmen darstellt, von 4,09 am Vortrag auf 4,23 angestiegen.