Am Dienstag hat das Gesundheitsamt fünf neue Sars-CoV-2-Infektionen im Landkreis registriert – seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich 513 Menschen aus dem Kreis infiziert, 378 von ihnen gelten als genesen, zehn Menschen sind mittlerweile im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Unter den 125 aktiven Infektionsfällen sind vier Patienten, die stationär behandelt werden, ihr Zustand ist laut Gesundheitsamt derzeit stabil. Die 7-Tage-Inzidenz für den Donnersbergkreis liegt weiterhin bei 156,7.

Im Diakonissen-Seniorenzentrum Wolffstift in Kirchheimbolanden laufen nach wie vor die Testungen und Auswertungen, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Infizierte Mitarbeiter seien in Isolation, infizierte Bewohner würden auf ihren Zimmern betreut. Das Besuchsverbot gelte dort weiterhin. Auch die von einem positiven Fall betroffene Station im Haus Antonius in Göllheim bleibe auf Anordnung des Amtes geschlossen.

Laut Gesundheitsamt sind die Kitas in Dreisen und Steinbach vorerst noch geschlossen. Auch an mehreren Schulen im Landkreis seien Schüler oder Lehrer positiv getestet worden, einige Klasse seien in Quarantäne.

Mehr zum Thema