Fünf weitere Menschen wurden seit gestern im Donnersbergkreis positiv auf das Coronavirus getestet. Unter den 13 Todesfällen in diesem Zusammenhang sind drei Bewohner des Seniorenheimes Wolffstift, wie heute mitgeteilt wurde.

Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises hat heute fünf neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchgeschehens erhöht sich damit auf 729. Davon gelten 582 Personen als genesen, 17 Patienten werden stationär behandelt.

Wolffstift: Bewohner und Mitarbeitende erneut getestet

Wie die Diakonissen Speyer als Träger des Seniorenheimes Wolffstift mitteilen, hat die Einrichtung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Donnersbergkreises eine Sterbebegleitung durch Angehörige und einen seelsorgerischen Besuch ermöglicht. Außerdem habe es am Montag eine erneute PCR-Testung aller Bewohner und Mitarbeitenden gegeben, die Ergebnisse werden im Laufe der Woche erwartet. Fünf der 16 infizierten Mitarbeitenden im Wolffstift konnten inzwischen in den Dienst im Wolffstift zurückkehren, nachdem sie negativ auf das Coronavirus getestet wurden.