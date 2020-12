Nach einem positiven Sars-CoV-2-Test bei einer Erzieherin ist die städtische Kita Louhans am Freitagmittag umgehend geschlossen worden. Sämtliche Kinder seien nach und nach abgeholt worden, berichtete Stadtbürgermeister Marc Muchow. Die Stadt stehe in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Landkreises, nach dem nun zumindest die betroffene Gruppe auch am Montag geschlossen bleiben müsse. Die Stadt wolle aber „ganz auf Nummer sicher gehen“, sagte Muchow: Die Kita bleibt am Montag und Dienstag komplett geschlossen, zudem werden sämtliche Erzieher getestet.

Mehr zum Thema