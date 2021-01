Erneut sind im Donnersbergkreis drei Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Nun sind also insgesamt 34 Todesfälle kreisweit zu beklagen. „Dies ist eine sehr traurige und beunruhigende Entwicklung“, wird Landrat Rainer Guth in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus zitiert, in der er auch allen Angehörigen sein Mitgefühl ausdrückt. Zudem ist die Anzahl der Infizierten um weitere 23 angestiegen. Insgesamt 1293 Infektionsfälle sind jetzt seit Ausbruch der Pandemie im Kreis festgestellt worden. 1098 Personen hiervon gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich auf 162,0 erhöht. Nach heutigem Stand sind 161 aktive Infektionsfälle bekannt; 17 Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Die meisten Infizierten gibt es mit großem Abstand weiterhin in der VG Kirchheimbolanden mit 71 aktiven Fällen, gefolgt von der VG Eisenberg mit 33 und der VG Göllheim mit 23 Fällen sowie jeweils 20 Fällen in den Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler.