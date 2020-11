DONNERSBERGKREIS. Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises 23 neue Fälle gemeldet, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Die Gesamtanzahl ist seit Beginn des Ausbruchgeschehens nun auf 559 gestiegen. Zu beklagen ist ein weiterer Todesfall. Damit sind im Donnersbergkreis mittlerweile elf Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben. 407 Personen gelten als genesen, fünf Patienten werden stationär behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Auf Basis dieser Zahlen sind im Landkreis (Stand Donnerstag, 14 Uhr) 142 aktive Infektionsfälle bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 173,9. In der VG Eisenberg gibt es aktuell 29 Infizierte, 28 in der VG Göllheim, 56 in der VG Kirchheimbolanden, 21 in der VG Nordpfälzer Land und 18 in der VG Winnweiler. Beim Blick auf die Einrichtungen im Kreis berichtet das Gesundheitsamt bei der Grundschule Eisenberg von einer positiv getesteten Lehrkraft, betroffen sind je eine 2. und 3. Klasse. In der Grundschule Kirchheimbolanden ist eine 4. Klasse noch bis 26. November in Quarantäne. Im Internat Weierhof sind eine Erzieherin und ein Kind positiv getestet. In der protestantischen Kita Eisenberg ist die Gruppe der U3-Kinder bis 24. November noch geschlossen. Auch die Kita Dreisen bleibt vorerst noch geschlossen. Neben dem Seniorenzentrum Wolffstift, das am Donnerstag einen Todesfall gemeldet hat, sowie 20 Bewohnern und acht Mitarbeitern mit positiven Testergebnissen, sind im Haus Antonius in Göllheim ein Bewohner und ein Mitarbeiter positiv getestet, die betroffene Station ist nach Anordnung des Gesundheitsamts geschlossen.