Es gibt einen weiteren Todesfall im Donnersbergkreis, der mit Sars-CoV-2 in Zusammenhang steht. Die Anzahl der Corona-Patienten, die derzeit im Krankenhaus behandelt werden, steigt weiter leicht an. Wie die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mitteilte, werden aktuell dreizehn Personen stationär behandelt.

Es wurden über das Wochenende 65 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Aktive Covid-Fälle gibt es momentan 90, insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 27.575 Personen infiziert, 27.362 sind genesen, 123 Personen sind gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 258,1.