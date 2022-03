196 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt von Donnerstag auf Freitag registriert, darunter auch einige Nachmeldungen. Damit sind im Donnersbergkreis derzeit 1886 aktive Covid-19-Fälle bekannt – bei 229 von ihnen handelt es sich laborbestätigt um die Virusvariante Omikron. Die meisten Infektionen gibt es derzeit mit 543 in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land und mit 466 in der VG Kirchheimbolanden, die wenigsten mit 241 in der VG Eisenberg.

Momentan werden sechs Erkrankte stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis beträgt 1600,5. Es gibt einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Corona, womit sich diese Anzahl auf 97 Personen erhöht. Insgesamt haben sich bisher 12.944 Personen infiziert, 10.961 gelten als genesen.