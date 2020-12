Es sind schlechte Nachrichten, die am Donnerstagnachmittag aus dem Kreishaus in Kirchheimbolanden kamen: Im Zuge der Covid-19-Pandemie gibt es im Donnersbergkreis drei weitere Todesfälle zu beklagen. Damit erhöht sich die Anzahl der Personen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind, auf nunmehr 18. Sechs Personen werden aktuell stationär behandelt. Gegenüber dem Vortag ist die Anzahl der Corona-Infektionen um 26 auf insgesamt 920 gestiegen, teilt das Gesundheitsamt mit. 147 von ihnen gelten derzeit als aktiv. Die meisten Fälle gibt es weiterhin in der VG Kirchheimbolanden mit 73, die wenigsten in der VG Winnweiler (sechs). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut geklettert und liegt nun bei 136,7. Gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt die Fallzahl im Landkreis 1221. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz lautet dieser Wert 1460, deutschlandweit 1688.

