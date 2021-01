Drei Bewohner der Zoar-Seniorenresidenz in Kirchheimbolanden sind am Dienstag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das hat Geschäftsführer Yves Schmitt auf RHEINPFALZ-Anfrage berichtet. Bereits in der letzten Woche des Jahres 2020 waren zwei Bewohner der Seniorenresidenz verstorben, die sich mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert hatten. Mitte Dezember hatte es erste positive Tests in der Einrichtung gegeben.

Von den insgesamt 29 infizierten Bewohnern gelten laut Schmitt sechs als genesen; von den 18 Bewohnern mit aktiver Infektion wird derzeit einer im Krankenhaus behandelt. Zudem sind im Laufe der vergangenen gut drei Wochen acht Mitarbeiter positiv getestet worden, fünf von ihnen befinden sich aktuell noch in Quarantäne.

Der Besucherstopp in der Residenz, die früh eine eigene Quarantäne-Station eingerichtet hatte, gilt bis 11. Januar. Am Mittwoch will das Gesundheitsamt erneut testen und anhand der Ergebnisse entscheiden, wie lange das Besuchsverbot aufrecht erhalten wird, sagte Schmitt.