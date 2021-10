Acht neue Sars-CoV2-Infektionen wurden übers Wochenende im Donnersbergkreis registriert, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Eine erkrankte Person wird stationär behandelt. Insgesamt gibt es laut Kreisverwaltung 43 aktive Covid-19-Fälle: 14 in der Verbandsgemeinde Göllheim, zwölf in der VG Winnweiler, acht in der VG Kirchheimbolanden, sieben in der VG Eisenberg und zwei in der VG Nordpfälzer Land.

Der Landkreis befindet sich weiterhin in der niedrigsten Warnstufe eins: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 21,2, die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz bei 0,7 und der Anteil der an Covid-Patienten vergebenen Intensivbetten bei knapp 3,2 Prozent.