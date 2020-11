Inhabern von Corona-bedingt derzeit geschlossenen Unternehmen einen teuren „Gesundheits-Check“ anbieten – mit der Option, bei entsprechendem Ergebnis ihr Gewerbe schon rasch wieder aufnehmen zu können: Vor dieser neuen Betrugsmasche warnt die Polizei in Rockenhausen. Ein bislang unbekanntes Paar hatte am Montagvormittag an einem Nagelstudio in der Verbandsgemeinde Winnweiler geklingelt und der Betreiberin einen Test angeboten. Sollte dieser negativ auf das Virus Sars-CoV-2 ausfallen, könnte sie bereits am Mittwoch ihr Geschäft wieder öffnen. Satte 219 Euro sollte die Frau dafür zahlen – sie durchschaute jedoch den Trick, verwies die beiden Personen ihres Ladens und verständigte die Polizei.

Beschrieben wird das Duo wie folgt: Der Mann ist 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat braune, auf ein bis zwei Millimeter rasierte Haare. Er trug dunkle Kleidung und hatte ein Piercing an der rechten Augenbraue. Seine Begleiterin ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß und hat schulterlange, braune Haare mit einer Undercut-Frisur auf der linken Seite. Dort hatte sie zudem eine Tätowierung (Herz mit Pfeil), auch sie trug dunkle Kleidung.

Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann beziehungsweise vergleichbare unseriöse Angebote erhalten hat, soll sich bei der Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170 oder jeder anderen Polizeiinspektion melden.