Alle noch nicht geimpften Kreisbürger, die 80 Jahre und älter sind, können sich ab sofort beim Impfzentrum Donnersbergkreis in Kirchheimbolanden für die Verimpfung von Restdosen anmelden. Auch medizinisches Personal kann sich auf die Liste setzen lassen.

Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei diesen Gruppen ausschließlich um Menschen mit Priorität 1 handelt. Erst wenn sich abzeichnet, dass diese erste Gruppe im Donnersbergkreis durchgeimpft ist, wird es einen gesonderten Aufruf an die Gruppe der 2. Priorität (u. a. Personen ab 70) geben. Die Anmeldung ist nur per E-Mail möglich: an die Adresse restimpfung@kats.donnersberg.de.

Angegeben werden müssen Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Adresse, Telefonnummer, Registrierungsnummer der Terminvergabe des Landes (sofern dort schon telefonisch oder online ein Impftermin beantragt wurde) sowie bei medizinischem Personal Angaben zum Arbeitgeber. Die Interessenten werden nach Eingang der E-Mails in die Liste aufgenommen und in entsprechender Reihenfolge berücksichtigt. Zum Impftermin sind der Personalausweis und bei medizinischem Personal zusätzlich eine Bestätigung des Arbeitgebers mitzubringen.

Da im Impfzentrum derzeit bis 22 Uhr geimpft wird, fallen die Impfreste erst am späten Abend – für gewöhnlich nach 21:30 Uhr – an. Das Impfzentrum würde sich demzufolge zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr telefonisch melden.

Das Gesundheitsamt betont, dass diese Anmeldung keine Registrierung bei der Impfhotline des Landes (telefonisch: 0800 5758100, per E-Mail impftermin.rlp.de) ersetzt. Mit der Aufnahme in die Liste wird eine Impfung aus Impfresten auch nicht garantiert. Wer selbst keine E-Mails schreiben oder Angehörige um Hilfe bitten kann, kann sich unter Telefon 06352 710-323 an die Gemeindeschwester plus, Eva Müller, wenden.