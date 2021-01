Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises hat am Donnerstagnachmittag 17 neue SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet. Welcher Inzidenzwert sich daraus ergibt, ist aber unklar. Er liege der Behörde nicht vor, „weil es einen Übertragungsfehler gab“, wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens ist auf 1171 angestiegen, weiterhin gelten hiervon 998 Personen als genesen. Auch die Anzahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion liegt unverändert bei 28. Nach aktuellem Sachstand sind dem Gesundheitsamt 145 aktive Infektionsfälle bekannt; 18 Patienten werden im Krankenhaus behandelt. Die meisten Infizierten gibt es weiterhin in der VG Kirchheimbolanden, die wenigsten in der VG Winnweiler. Weiterhin liegen die Fallzahlen im Donnersbergkreis, die auf 1555 pro 100.000 Einwohnern hochgerechnet wurden, unter dem Durchschnitt des Landes (1.885 Fälle) wie auch des Bundes (2203 Fälle pro 100.000 Einwohner).