Im Donnersbergkreis wurden am Donnerstag 19 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert, zwölf Meldungen vom Tag selbst und sieben Nachmeldungen vom Vortag. Drastisch gesunken ist am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Mittwoch bei 239 lag, nun nur noch mit 175,2 angegeben wird. Das rühre daher, dass der letzte Donnerstag mit der extrem hohen Zahl von 69 Neuinfizierten nun aus der Sieben-Tage-Betrachtung herausfällt, wie das Gesundheitsamt auf Nachfrage erläutert hat. Die Gesamtanzahl der positiv Getesteten seit Pandemiebeginn ist auf 2332 angestiegen, 1929 Personen hiervon gelten als genesen. 60 Menschen sind mittlerweile im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben. Nach aktuellem Stand sind 343 aktive Infektionsfälle bekannt, 20 davon werden im Krankenhaus behandelt. Mit 174 Fällen ist die VG Kirchheimbolanden nach wie vor am stärksten betroffen.