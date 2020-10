Die Anzahl der Menschen im Donnersbergkreis, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, hat sich bis Samstag auf 42 erhöht. Das sind sieben positive Fälle mehr als noch am Freitag. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt damit bei 238. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt mit 33,19 weiterhin in dem Bereich, für den gemäß Warn- und Aktionsplan in Rheinland-Pfalz die Warnstufe „Gelb“ gilt, wie das Gesundheitsamt am Samstag weiter mitgeteilt hat.