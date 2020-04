Ein 76-Jähriger an COVID-19 erkrankter Patient, der zuvor in stationärer Behandlung war, ist verstorben. Dies teilte das Gesundheitsamt mit. Damit hat der Donnersbergkreis drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus zu verzeichnen. Landrat Rainer Guth zeigte sich tief betroffen: „Wir denken jetzt vor allem an die Angehörigen der Verstorbenen, denen unser tief empfundenes Mitgefühl gilt.“ Auch wenn die Zahl der Infizierten langsamer anstiege, dürfe sich niemand in Sicherheit wiegen und leichtsinnig werden. Das Virus sei noch lange nicht besiegt. Gerade ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen seien besonders gefährdet, ergänzte Guth. Sie gelte es zu schützen. Dem Gesundheitsamt zufolge hat sich die Zahl der bisher bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen im Donnersbergkreis auf insgesamt 111 erhöht. 67 Personen gelten als genesen. Stationär behandelt werden derzeit nach Angaben des Gesundheitsamts fünf Patienten, zudem befänden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne. Für alle, die sich krank fühlen, gilt auch weiterhin: Erster Ansprechpartner – per Telefon – ist immer die Hausarztpraxis oder der Bereitschaftsdienst (Telefon: 116 117). Zudem ist die rheinland-pfälzische Hotline „Fieberambulanz“ unter der Telefonnummer 0800 – 99 00 400 rund um die Uhr erreichbar.