Insgesamt 172 Personen sind derzeit im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Betroffenen hat sich demnach seit Montag, 26. Oktober um 34 Fälle erhöht. Bei 26 der Betroffenen ist der Infektionsherd unbekannt. Die Zahl der vom Robert-Koch-Institut errechneten Neuinfektionen innerhalb einer Woche liegt, gerechnet auf 100.000 Einwohner, bei 55,5 im Landkreis Alzey-Worms und bei 69,4 in der Stadt Worms. Die „Coronaampel“ auf der Karte des Landes Rheinland-Pfalz ist im Landkreis Alzey-Worms erstmals auf die Alarmstufe „Rot“ gesprungen, in der Stadt Worms gilt die Alarmstufe „Rot“ weiterhin.

