Im Donnersbergkreis gilt gemäß dem Warn- und Aktionsplan in Rheinland-Pfalz nicht mehr länger die Corona-Warnstufe „Gelb“. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz ist auf 14,6 gesunken. Die Zahl der Menschen, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, ist seit gestern gleich geblieben, nur bei der Verteilung auf die Verbandsgemeinden ergab sich eine kleine Änderung. Neu hinzugekommen ist eine bestätigte Infektion in der VG Nordpfälzer Land, während in der VG Eisenberg eine Person als wieder genesen gilt. Aktuell sind im Landkreis 20 Neuinfektionen bestätigt, 14 davon bei Personen aus der VG Eisenberg, jeweils zwei aus den VGs Kirchheimbolanden und Winnweiler sowie je eine für die VGs Göllheim und Nordpfälzer Land. Die Gesamtzahl nachgewiesener Ansteckungen liegt jetzt bei 212. (183 Personen gelten als genesen, 9 Menschen sind im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben.) Die Infektionszahlen im Vergleich mit Land und Bund: Donnersbergkreis: 282 Fälle/100.000 Einwohner; Rheinland-Pfalz: 342 Fälle/100.000 Einwohner; Deutschland: 448 Fälle auf 100.000 Einwohner.