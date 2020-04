Die zweite Corona-Ambulanz im Donnersbergkreis geht am Montag in der Turnhalle der Realschule Rockenhausen an den Start. Sie soll Anlaufstelle für Menschen mit Infekt-Symptomen wie Fieber, Husten oder Erkältungsanzeichen sein. Damit wolle man erreichen, dass Patienten, die sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert haben, nicht die Hausarztpraxen aufsuchen. „Man will auf diese Weise weitere Ansteckungen so weit es möglich ist vermeiden“, sagt Stadtbürgermeister Michael Vettermann, der für die Stadt den Aufbau der Ambulanz koordiniert hat. Betrieben wird die Ambulanz von Hausärzten aus dem Westkreis (v. li. Dr. Thomas Seel, Dr. Josef Gaida, Dr. Uwe-Thomas Maue, Dr. Peter Schitter, Dr. Ulrich Petry, Dr. Heike Petry, Dr. Ulrike Gaida). Wie bei anderen Ambulanzen ist es auch hier notwendig, dass Patienten zunächst bei ihrem Hausarzt anrufen und einen Termin vereinbaren. Für Abstriche müssen die Patienten vorerst noch in das Zentrum nach Kirchheimbolanden fahren.