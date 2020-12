Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises hat heute neun neue SARS-CoV-2-Infektionen registriert. Aktuell werden neun Patienten im Krankenhaus behandelt, keiner davon auf der Intensivstation.

Nach Mitteilung aus dem Gesundheitsamt sind aktuell 135 aktive Infektionsfälle im Kreis bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt somit deutlich niedriger als am Vortag, nämlich bei 91,6. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchgeschehens er höht sich damit auf 764. Davon gelten 616 Personen als genesen. 13 Menschen sind im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben. In der Pflegeschule des Westpfalz-Klinikums ist eine Schülerin positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden.

Nach Mitteilung des Westpfalz-Klinikums werden derzeit am Standort Rockenhausen zwei Coronapatienten auf der Normalstation in Isolation behandelt. Am Standort Kaiserslautern befinden sich 27 Coronapatienten auf den Isolierstationen, 18 Coronapatienten auf den Intensivstationen (davon werden vier invasiv beatmet). Am Standort Kusel sind sieben Coronapatienten auf der Isolierstation, drei Coronapatienten auf der Intensivstation (davon werden zwei invasiv beatmet).