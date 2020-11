Die Corona-Fallzahlen im Donnersbergkreis haben sich am Wochenende erneut deutlich erhöht. Am Samstag wurden 29 Neuinfektionen registriert, am Sonntag 22. Damit liegt die Gesamtzahl der SARS-CoV-2-Infizierten insgesamt bei 395. Davon werden zwei Patienten stationär behandelt, ihr Zustand ist stabil. 269 Personen gelten als genesen. Neun Menschen sind im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben. Auf Basis dieser Zahlen sind im Landkreis Stand Sonntag, 14 Uhr, 117 aktive Infektionsfälle bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz hat die 100er Grenze überschritten und liegt bei 128,8. In der VG Eisenberg zählen wir aktuell 26 Infizierte, 11 in der VG Göllheim, 33 in der VG Kirchheimbolanden, 16 in der VG Nordpfälzer Land und 31 in der VG Winnweiler.