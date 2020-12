An den Weihnachtstagen und dem heutigen Sonntag hat das Kreis- Gesundheitsamt insgesamt 50 neue Sars-Cov-2-Infektionen registriert. Außerdem sind im Donnersbergkreis zwei weitere Todesfälle zu beklagen. 168 aktive Infektionsfälle sind derzeit bekannt. 14 Patienten werden im Krankenhaus behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz hat sich in den vergangenen Tagen stetig verringert, der aktuelle Wert liegt mit 94,3 aber weiterhin im „roten“ Bereich. Die Zahl der in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen erhöht sich damit auf 21. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchgeschehens ist inzwischen auf 1052 angestiegen, wovon 863 Personen als genesen gelten.