162 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung über den Wochenwechsel registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 638,1. 240 aktive Covid19-Fälle sind im Donnersbergkreis aktuell bekannt: 75 in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, 56 in der VG Winnweiler, 43 in der VG Kirchheimbolanden und je 33 in den Verbandsgemeinden Göllheim und Eisenberg. 19 Patienten werden stationär behandelt.