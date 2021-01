Glücklicherweise kein weiterer Todesfall, aber 23 neue Sars-CoV-2-Infektionen vermeldet das Kreis-Gesundheitsamt. 128 aktive Infektionsfälle sind damit im Kreis-Gesundheitsamt derzeit bekannt, davon werden 15 Patienten im Krankenhaus behandelt.

Seit dem 6. Dezember, also innerhalb des zurückliegenden Monats, sind im Kreis 15 Verstorbene zu beklagen. Landrat Rainer Guth sprach den Angehörigen der Verstorbenen sein Mitgefühl aus. Er sei erschüttert von den jüngsten Zahlen, heißt es aus dem Kreishaus. Sie seien eine Mahnung an alle, nicht nachzulassen und die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen streng einzuhalten. „Zu unserem eigenen Schutz und zum Schutz unserer Mitmenschen“, so Guth. Die 7-Tage-Inzidenz im Donnersbergkreis ist erneut gestiegen und liegt jetzt bei 100,9. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens ist im Kreis auf 1154 angestiegen, 998 Personen hiervon gelten als genesen. Die meisten Infizierten gibt es weiterhin in der VG Kirchheimbolanden, die wenigsten in der VG Winnweiler.

