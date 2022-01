Computer-Hacker sind in den Server der Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler eingebrochen, haben sämtliche Daten verschlüsselt und eine Lösegeldforderung an die Pfarrei von Pfarrer Carsten Leinhäuser gestellt. Wie Leinhäuser auf RHEINPFALZ-Anfrage berichtete, sind fast alle Daten der Pfarrei betroffen, von der Rechnungslegung bis zu Gottesdienstprotokollen – „alles, was nicht ausgedruckt im Schrank lag“. Statt nun, wie von den Kriminellen gefordert, Geld in Form der Kryptowährung Bitcoin zu zahlen, wird der Pfarrer Strafanzeige bei der Polizei stellen. Die Chance, noch einmal an die verschlüsselten Daten zu kommen, schätzt er als gering ein.

Der streitbare Pfarrer, der sich mit der Aktion „#liebegewinnt“ für die Segnung homosexueller Paare einsetzt und deutschlandweit Bekanntheit erlangt hat, geht nicht davon aus, dass er und seine Pfarrei gezielt von Kriminellen ausgesucht wurden. Die Pfarrei könne in der aktuellen Situation nur stark eingeschränkt arbeiten, sei aber weiterhin per E-Mail und telefonisch erreichbar.