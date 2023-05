Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Computer-Hacker sind in den Server der Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler eingebrochen, haben sämtliche Daten verschlüsselt und eine Lösegeldforderung an die Pfarrei von Pfarrer Carsten Leinhäuser gestellt. Zahlen will die Pfarrei nicht.

Wie Leinhäuser auf RHEINPFALZ-Anfrage berichtete, sind fast alle Daten der Pfarrei betroffen, von der Rechnungslegung bis zu Gottesdienstprotokollen – „alles, was nicht ausgedruckt