In der mit rund 400 Besuchern voll besetzten Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden zeigte am Freitagabend der von Radio RPR1 bekannte „Rocker vom Hocker“, der Comedian Sven Hieronymus, sein Programm „Feuer frei“. Sein Publikum war aus dem gesamten Sendegebiet gekommen, wie man auf dem Parkplatz an den Autos aus Mannheim, Mainz, Koblenz oder Pirmasens sehen konnte. Und dem gefiel, was ihr Radio-Idol ihnen live zu bieten hatte: flotte Sprüche, Alltags-Situationen, Lebensweisheiten.

Eigentlich könnte sein Leben jetzt wieder losgehen, wo er den 50. Geburtstag hinter sich hat, seine Tochter sowie sein Sohn aus dem Haus sind und seine Frau fast so weit ist, sich scheiden