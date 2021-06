Am Samstag, 12. Juni, stellt sich um 20 Uhr das neu gegründete Ensemble Colourage in der VTR-Halle vor. Gezeigt wird eine Werkschau eigener Kompositionen, die sich stilistisch zwischen den Musiktraditionen des Nahen Ostens und der europäischen Klassik bewegen.

Das zehnköpfige Ensemble Colourage – bestehend aus Studierenden und Mitgliedern der Orientalischen Musikakademie Mannheim, des Studiengangs Weltmusik der Popakademie Baden-Württemberg sowie der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen – arbeitet laut seiner Pressemitteilung an der Entwicklung einer transkulturellen Musik, basierend auf den Traditionen und Systemen des Nahen Ostens und der europäischen Kunstmusik. Gemeinsam erkunden sie die Möglichkeiten des musikalischen Zusammenspiels, um die Stärken der unterschiedlichen Kulturen zu einem gemeinsamen Ganzen zu verbinden.

„Ich freue mich sehr für Rockenhausen und die Menschen im westlichen Donnersbergkreis, dass sie endlich wieder ein Live-Konzert bekommen. Und gleich so etwas Besonderes, das sehr gut zu den vielfältigen Musiktraditionen der Region passt, nicht nur zum Festival Neue Musik, auch zur Bläsertradition, eben Tonkunst in Rockenhausen“, wird Lydia Thorn Wickert, die Initiatorin der Reihe „Tonkunst“, in der Pressemitteilung zitiert.

In der VTR-Halle, wo das Ensemble den Stand seiner Arbeit vorstellt, ist Platz für insgesamt 100 Gäste. Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind nicht möglich. Für den Besuch ist ein negativer Coronatest erforderlich oder Nachweise einer seit mindestens 14 Tagen abgeschlossenen Impfung beziehungsweise der Genesung. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht bis zum Einnehmen des Sitzplatzes. Kontaktdaten müssen zur etwaigen Nachverfolgung abgegeben werden.