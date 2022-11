Die Vorweihnachtszeit als Zeit der Besinnung erleben: Das steht bei „Zeit für Kirche“ in Rockenhausen im Mittelpunkt. An neun Tagen wartet auf Besucher ein inspirierendes, leckeres und musikalisches Programm – inklusive Imbissständen im Gotteshaus.

Am Samstag begannen die Vorbereitungen: Statt den Holzbänken zieren nun ein Sandsteinbrunnen und Lichtinstallationen den Innenraum. Zahlreiche Helfer, darunter Konfirmanden und Präparanden, trugen dazu bei, die Protestantische Kirche in Rockenhausen zu einem Ort der Stille umzugestalten. Beim ersten Jugendgottesdienst am Samstag war die Kirche gut gefüllt, wie Mitorganisator Philipp Lichtenberger berichtet: „Es hat sich angefühlt wie an Weihnachten.“

Die geschmückte Kirche, passend zur weihnachtlichen Stimmung, lockt bereits seit Jahren Groß und Klein nach Rockenhausen. „Bei ,Zeit für Kirche’ ist der Anlass ein besonderer, weil es einfach anders ist: Es ist einladender. Man kommt in die Kirche und macht erstmal große Augen. Die Lichter, die Eindrücke – es ist alles nicht so steril“, erklärt Lichtenberger. „Die Kirche lädt einfach ein, sich hinzusetzen, zu verweilen, zu gucken, durchzulaufen … es sieht nicht so aus wie immer.“

In den kommenden Tagen wird den Besuchern noch so einiges geboten: Jeden Abend gibt es Programm, das unter einem bestimmten Motto steht. Frieden, Hoffnung, Vielfalt, aber auch Musik, Genießen und Träumen sind mit dabei. Beim Church-Food-Festival am Mittwoch, 30. November, werden in der Kirche kleine Essensstände aufgebaut, an denen jeweils leckere Kleinigkeiten probiert werden können. Am Freitag, 2. Dezember, findet eine Aufführung von „The Armed Man – A Mass for Peace“ statt, an der rund 60 Chorleute beteiligt sind. „Da steckt schon viel Arbeit und Probe drin“, sagt Philipp Lichtenberger, „und wir erwarten, dass die Kirche wieder voll sein wird.“